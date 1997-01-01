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Производим ПА 6 и композиции на его основе с 1997 года

Основные преимущества полиамида 6

хорошая механическая прочность

эластичность

вязкость

экологичность материала

стойкость к щелочам, кислотам, спиртам, техническим маслам и бензину

не высокая цена ПА 6

Недостатки полиамида 6

высокое влагопоглощение

недолговечность материала

Маркировка и гост полиамида 6

– конструкционный термопласт. Синтетический материал получают в процессе полимеризации капролактама. Многофункциональный популярный материал антифрикционного и конструкционного назначения.Детали из полиамида 6 при взаимодействии с металлом имеют низкий коэффициент трения. Гранула почти в 5 раз легче стали или бронзы, взамен которых устанавливается изделие из ПА 6. Технические характеристики ПА 6 сохраняются в температурном диапазоне -40°С..+80°С, кратковременно выдерживает до +150°С. Натуральный полиамид полупрозрачный, белого оттенка.В процессе производства используют такие модификаторы, как тальк, стекло или углеволокно. Благодаря им можно улучшить физико-механические свойства и существенно снизить коэффициент влагопоглощения.Температура плавления чистого ПА 6 составляет высокие +225°С.Гигроскопичность материала со временем приводит к изменению механических свойств и размеров изделия. Из полиамидов марки ПА 6 не рекомендуется изготавливать детали, работающие во влажной среде.Полиамиды – обширный класс синтетических материалов. Сюда входят различные соединения, видоизменения, эксперименты. Согласнополиамид 6 обозначается буквами ПА и цифрами, которые соответствуют количеству атомов углерода в материале. В модификационных вариациях могут еще присутствовать дополнительные символы.

Например, марка ПА 6 210/311:



1) первая цифра "2" – условный номер значений относительной вязкости (табл. 1);

2) вторая цифра "1" – условный номер значений массовой доли интегрируемых веществ (табл. 1)

Физико-химические и механические показатели полиамида 6

Наименование показателя ПА6-210/310 ПА6-210/311 ПА6-120/321 ПА6-130 Внешний вид и цвет Гранулы

от белого до светло-желтого цвета Гранулы от белого до светло-желтого цвета / окрашенные Гранулы от белого до светло-желтого цвета / окрашенные Гранулы от белого до светло-желтого цвета Количество инородных и окисленных частиц на 100 г продукта, шт., не более 18 18 23 23 Размер гранул (длина), мм 1,5 - 4,0 1,5 - 4,0 1,5 - 4,0 1,0 - 4,0 Массовая доля влаги, %, не более 0,20 0,20 2,0 3,0 Относительная вязкость, не менее, в пределах 2,50 2,40 2,20 - 3,50 2,00 - 2,45 Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более 1,5 1,5 3,0 13,0 Массовая доля непрорубленных гранул длиной до 20 мм, %, не более 0,5 0,5 0,6 0,6 Температура плавления, °C, не менее 215 215 214 214 Ударная вязкость на образцах с надрезом, кДж/м2, не менее 5,0 - - -

3) третья цифра указывает на наличие ("1") или отсутствие ("0") модификационных добавок (табл. 2);4) дробное число используют, если первые два значения охватывают более одного интервала.Модифицирующие добавки полиамида 6 (номер добавки): двуокись титана (04), термостабилизатор (12), меднокомплексные стабилизаторы (17-20), сажа (21), краситель (22), соль АГ (23).

Гарантия производителя и заказ продукции

Производитель НП ООО "Анид" гарантирует ПА 6 на соответствие ОСТ 6-06-С9-93 по соответствующим стандартам при условии соблюдения правил по транспортировки и хранению материала.Срок годности по гарантии данного материала - 1 год после производства.Заказать продукцию НП ООО “Анид” удобно на сайте. Цены на полиамид 6 каждой марики в соответствующей товарной карточке и зависит от объема партии, регулярности поставки, требований к упаковке, других условий. Прайс-лист и техническую информацию на продукцию, расчет по доставке, а также условия по действующим скидкам высылаем по запросу.

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