Полиамид 6 по отраслевому стандарту ОСТ 6-06-С9-93
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Производим ПА 6 и композиции на его основе с 1997 года
Полиамид 6 (ПА 6, нейлон 6, poliamid 6) – конструкционный термопласт. Синтетический материал получают в процессе полимеризации капролактама. Многофункциональный популярный материал антифрикционного и конструкционного назначения.
Детали из полиамида 6 при взаимодействии с металлом имеют низкий коэффициент трения. Гранула почти в 5 раз легче стали или бронзы, взамен которых устанавливается изделие из ПА 6.
Технические характеристики ПА 6 сохраняются в температурном диапазоне -40°С..+80°С, кратковременно выдерживает до +150°С. Натуральный полиамид полупрозрачный, белого оттенка.
В процессе производства используют такие модификаторы, как тальк, стекло или углеволокно. Благодаря им можно улучшить физико-механические свойства и существенно снизить коэффициент влагопоглощения.
Температура плавления чистого ПА 6 составляет высокие +225°С.
Основные преимущества полиамида 6
- хорошая механическая прочность
- эластичность
- вязкость
- экологичность материала
- стойкость к щелочам, кислотам, спиртам, техническим маслам и бензину
- не высокая цена ПА 6
Недостатки полиамида 6
- высокое влагопоглощение
- недолговечность материала
Маркировка и гост полиамида 6Полиамиды – обширный класс синтетических материалов. Сюда входят различные соединения, видоизменения, эксперименты. Согласно ОСТ 6-06-С9-93 полиамид 6 обозначается буквами ПА и цифрами, которые соответствуют количеству атомов углерода в материале. В модификационных вариациях могут еще присутствовать дополнительные символы.
Например, марка ПА 6 210/311:3) третья цифра указывает на наличие ("1") или отсутствие ("0") модификационных добавок (табл. 2);
1) первая цифра "2" – условный номер значений относительной вязкости (табл. 1);
2) вторая цифра "1" – условный номер значений массовой доли интегрируемых веществ (табл. 1)
1) первая цифра "2" – условный номер значений относительной вязкости (табл. 1);
2) вторая цифра "1" – условный номер значений массовой доли интегрируемых веществ (табл. 1)
4) дробное число используют, если первые два значения охватывают более одного интервала.
Модифицирующие добавки полиамида 6 (номер добавки): двуокись титана (04), термостабилизатор (12), меднокомплексные стабилизаторы (17-20), сажа (21), краситель (22), соль АГ (23).
Физико-химические и механические показатели полиамида 6
|Наименование показателя
|ПА6-210/310
|ПА6-210/311
|ПА6-120/321
|ПА6-130
|Внешний вид и цвет
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Гранулы
от белого до светло-желтого цвета
|Гранулы от белого до светло-желтого цвета / окрашенные
|Гранулы от белого до светло-желтого цвета / окрашенные
|Гранулы от белого до светло-желтого цвета
|Количество инородных и окисленных частиц на 100 г продукта, шт., не более
|18
|18
|23
|23
|Размер гранул (длина), мм
|1,5 - 4,0
|1,5 - 4,0
|1,5 - 4,0
|1,0 - 4,0
|Массовая доля влаги, %, не более
|0,20
|0,20
|2,0
|3,0
|Относительная вязкость, не менее, в пределах
|2,50
|2,40
|2,20 - 3,50
|2,00 - 2,45
|Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более
|1,5
|1,5
|3,0
|13,0
|Массовая доля непрорубленных гранул длиной до 20 мм, %, не более
|0,5
|0,5
|0,6
|0,6
|Температура плавления, °C, не менее
|215
|215
|214
|214
|Ударная вязкость на образцах с надрезом, кДж/м2, не менее
|5,0
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Гарантия производителя и заказ продукцииПроизводитель НП ООО "Анид" гарантирует ПА 6 на соответствие ОСТ 6-06-С9-93 по соответствующим стандартам при условии соблюдения правил по транспортировки и хранению материала.
Срок годности по гарантии данного материала - 1 год после производства.
Заказать продукцию НП ООО “Анид” удобно на сайте. Цены на полиамид 6 каждой марики в соответствующей товарной карточке и зависит от объема партии, регулярности поставки, требований к упаковке, других условий. Прайс-лист и техническую информацию на продукцию, расчет по доставке, а также условия по действующим скидкам высылаем по запросу.
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